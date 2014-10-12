Kapak ve İçindekiler
Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların İncelenmesi
Nurullah Emir EKİNCİ,
Aslan KALKAVAN,
Ümit Doğan ÜSTÜN,
Bolat GÜNDÜZ
Milli Eğitim Şuraları Kapsamında Beden Eğitimi Dersi
Osman GÜMÜŞGÜL,
Mehmet GÖRAL
Impact of Psychological Variables on Playing Ability of University Level Soccer Players
Ertan TUFEKCIOGLU,
Abdussalam KANNIYAN,
Mustafa Said ERZEYBEK,
Fatih KAYA
Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi
Nurullah Emir EKİNCİ,
Çetin ÖZDİLEK,
Gamze DERYAHANOĞLU,
Ümit Doğan ÜSTÜN
Effects of Different Warm-Up Durations on Wingate Anaerobic Power and Capacity Results
Halit HARMANCI,
Mihri Barış KARAVELİOĞLU,
Aydın ŞENTÜRK,
Arslan KALKAVAN,
Oğuzhan YÜKSEL
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