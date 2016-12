Kapak ve İçindekiler

Cilt 1 – Sayı 1

Üniversite Öğrencilerinin Sportif ve Sportif Olmayan Rekreatif Etkinliklere Katılmalarına Engel Olabilecek Unsurların İncelenmesi

Nurullah Emir EKİNCİ,

Aslan KALKAVAN,

Ümit Doğan ÜSTÜN,

Bolat GÜNDÜZ

1 – 13

Milli Eğitim Şuraları Kapsamında Beden Eğitimi Dersi

Osman GÜMÜŞGÜL,

Mehmet GÖRAL

14-29

Impact of Psychological Variables on Playing Ability of University Level Soccer Players

Ertan TUFEKCIOGLU,

Abdussalam KANNIYAN,

Mustafa Said ERZEYBEK,

Fatih KAYA

30-35

Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi

Nurullah Emir EKİNCİ,

Çetin ÖZDİLEK,

Gamze DERYAHANOĞLU,

Ümit Doğan ÜSTÜN

36-42

Effects of Different Warm-Up Durations on Wingate Anaerobic Power and Capacity Results

Halit HARMANCI,

Mihri Barış KARAVELİOĞLU,

Aydın ŞENTÜRK,

Arslan KALKAVAN,

Oğuzhan YÜKSEL

43-52