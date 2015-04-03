Cilt 2 – Sayı 1

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Kapak ve İçindekiler

Cilt 2 Sayı 1

Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

Pelin AYDIN,

Adnan ERSOY,

Neslişah AKTAŞ

1 – 9

Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Ermeniler Örneklemi

Aytekin Hamdi BAŞKAN,

Suat KARAKÜÇÜK

10 – 22

Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi

Aslı Taşkıran,

İsmail Kaya

23 – 30

Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Eğilimi ile Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Utku IŞIK,

Bülent AĞBUĞA,

Gürkan ELÇİ

31 – 39

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