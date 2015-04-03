Kapak ve İçindekiler
Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi
Pelin AYDIN,
Adnan ERSOY,
Neslişah AKTAŞ
Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Ermeniler Örneklemi
Aytekin Hamdi BAŞKAN,
Suat KARAKÜÇÜK
Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi
Aslı Taşkıran,
İsmail Kaya
Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Eğilimi ile Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Utku IŞIK,
Bülent AĞBUĞA,
Gürkan ELÇİ
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