Kapak ve İçindekiler

cilt 2 sayı 2

Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk Alma Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)

İsmail AKTAŞ, S. Erim ERHAN

40 – 51

Ulusal Günlük Gazetelerde Spor İçerikli Köşe Yazılarının Ele Alınışı

Alp ÇELİK, Zeki TAŞ

52 – 58

Sporun Orta Öğretim Öğrencilerinin Kendilerine Karşı Tolerans Düzeyine Etkisi

Mehibe AKANDERE, Ayşegül ÇELİK

Mehmet ALTIN, Gülsüm BAŞTUĞ

59 – 70

Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Algılarının Rekreasyonel Etkinliklere Katılımları ve Bireysel Değişkenlere Göre İncelenmesi

Nurullah Emir EKİNCİ, Mehmet DEMİREL

Duygu HARMANDAR DEMİREL, Utku IŞIK

71 – 78

Yüksek İrtifada Yapılan Antrenmanların Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması

İsmail KAYA, Kadir GÖKDEMİR

79 – 86

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisi

Mehmet ALTIN

87 – 96