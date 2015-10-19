Kapak ve İçindekiler
Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk Alma Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)
İsmail AKTAŞ, S. Erim ERHAN
Ulusal Günlük Gazetelerde Spor İçerikli Köşe Yazılarının Ele Alınışı
Alp ÇELİK, Zeki TAŞ
Sporun Orta Öğretim Öğrencilerinin Kendilerine Karşı Tolerans Düzeyine Etkisi
Mehibe AKANDERE, Ayşegül ÇELİK
Mehmet ALTIN, Gülsüm BAŞTUĞ
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Algılarının Rekreasyonel Etkinliklere Katılımları ve Bireysel Değişkenlere Göre İncelenmesi
Nurullah Emir EKİNCİ, Mehmet DEMİREL
Duygu HARMANDAR DEMİREL, Utku IŞIK
Yüksek İrtifada Yapılan Antrenmanların Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması
İsmail KAYA, Kadir GÖKDEMİR
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisi
Mehmet ALTIN
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