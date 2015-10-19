Cilt 2 – Sayı 2

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Kapak ve İçindekiler

cilt 2 sayı 2

 

 

Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Risk Alma Düzeylerinin İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)

İsmail AKTAŞ, S. Erim ERHAN

 

40 – 51

Ulusal Günlük Gazetelerde Spor İçerikli Köşe Yazılarının Ele Alınışı

Alp ÇELİK, Zeki TAŞ

 

52 – 58

Sporun Orta Öğretim Öğrencilerinin Kendilerine Karşı Tolerans Düzeyine Etkisi

Mehibe AKANDERE, Ayşegül ÇELİK

Mehmet ALTIN, Gülsüm BAŞTUĞ

 

59 – 70

Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Algılarının Rekreasyonel Etkinliklere Katılımları ve Bireysel Değişkenlere Göre İncelenmesi

Nurullah Emir EKİNCİ, Mehmet DEMİREL

Duygu HARMANDAR DEMİREL, Utku IŞIK

 

71 – 78

Yüksek İrtifada Yapılan Antrenmanların Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Çeşitli Kan Parametreleri Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması

İsmail KAYA, Kadir GÖKDEMİR

 

79 – 86

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite İlişkisi

Mehmet ALTIN

 

87 – 96

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