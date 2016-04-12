Cilt 3 – Sayı 1

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Kapak ve İçindekiler

kapak ve içindekiler

 

 

Federasyonların Yönetimsel Sorunlarının Yönetici Perspektifinden Değerlendirilmesi

Alp Çelik, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu

 

1 – 9

Bir Grup Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencisinin Spor Branşlarının İncelenmesi

Cem Sinan ASLAN, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sabri ÜRGÜP, Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

10 – 20

Okullar arası Müsabakalara Katılan 10-11 Yaş Grubu Sporcu Çocuklar ile Spor Yapmayan Çocukların Temel Motor Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması

Sinan AKIN, 30 Ağustos Orta Okulu Aslan KALKAVAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Meryem GÜLAÇ, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

21 – 32

Spor Yapan ve Yapmayan Zihinsel Engelli Çocukların Dinamik Denge Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Sinan AKIN, 30 Ağustos Orta Okulu Oğuzhan Yüksel, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

 

33 – 40

10-13 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinde Cinsiyetin Sürat Performansına Etkisi

Serhat TURAN, Milli Eğitim Bakanlığı Hacı Mustafa AKGÜL, Milli Eğitim Bakanlığı

 

41 – 48

Genç Futbolcularda Mevkilere Göre Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması

Ayşegül YAPICI, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Eray AYDIN, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Eylem ÇELİK, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Denizli Gizem BAŞKAYA, Dumlupınar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya

 

49 – 60

9-12 Yaş Masa Tenisçilerin Vücut Kompozisyonu, Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi

Reza Behdari, Islamic Azad University –East Tehran Branch -Tahran, Iran Erdal Zorba, Gazi Üniversitesi BESYO, Ankara, Türkiye Mehmet Göktepe, Bartın üniversitesi BESYO, Bartın, Türkiye Metin Bayram, İbrahim Çeçen Üniversitesi BESYO, Ağrı, Türkiye

 

61 – 69

Türkiye’deki Futbol Kulüplerinin Sportif Başarı Düzeyi ve Mali Yapı Açısından Rasyo(Oran) Analizi İle İncelenmesi: Galatasaray ve Fenerbahçe Örneği

Cihan ULUN, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, Türkiye A. Azmi YETİM, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Ankara, Türkiye

 

70 – 81

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